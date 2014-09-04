Налоговые льготы для инвалидов продлили до 2020 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения реализации прав предприятий, учреждений и организаций общественных организаций инвалидов на льготное налогообложение».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по закону, период налогообложения по нулевой ставке налогом на добавленную стоимость товаров и услуг, которые непосредственно изготовляются предприятиями и организациями общественных организаций инвалидов, продлен до 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 14 августа.