В оккупированном Крыму под риском увольнения находятся более 3,7 тыс. человек

В оккупированном Россией Крыму под риском увольнения находятся более 3,7 тыс. человек, работающие на 82 предприятиях. Об этом сегодня на совещании в нелегитимном Совете министров Крыма сообщил руководитель регионального Фонда страхования от безработицы Сергей Бродовский, передает "Крыминформ".

Читайте такжеПутин: вопрос признания миром аннексированного Крыма частью России будет решаться "долго и нудно" "В республике Крым под риском высвобождение находятся работники 82 предприятий. В общей сложности это 3711 человек", - сказал Бродовский.

По его словам, сейчас заключено порядка 50 договоров на частичную и временную занятость увольняемых работников. Они будут принимать участие в уборке территорий и работе в коммунальных предприятиях республики.

Читайте такжеРомпей и Баррозу рассказали о новых санкциях против РоссииРанее Бродовский на пресс-конференции в "Крыминформе" сообщил, что сейчас на учете в службе занятости аннексированного Крыма состоит чуть более 15 тыс. чел. /1,3% от трудоспособного населения/, в то время, как на рынке труда имеется 4,5 тыс. вакансий.