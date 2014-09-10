В Венесуэле инфляция за восемь месяцев достигла почти 40%

В Венесуэле инфляция с января по август составила 39%.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Центральный банк республики.

В августе цены на товары и услуги повысились на 3,9%, достигнув 63,4% за последние 12 месяцев.

Центробанк не публиковал данные об инфляции с июня, хотя прежде делал это ежемесячно. Выяснилось, что в июне рост цен достиг 4,4, а в июле - 4,1%. Самый высокий с начала года уровень инфляции - по 5,7% - пришелся на апрель и май.

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Накануне публикации последних данных об уровне инфляции местные СМИ распространили итоги опроса общественного мнения, из которых следует, что рост стоимости жизни фигурирует на третьем месте в списке основных проблем венесуэльцев.

На первом месте значится отсутствие личной безопасности, а на втором - дефицит товаров первой необходимости. 33,5% респондентов назвали ситуацию в стране плохой, а 27,5% - очень плохой.