Еврокомиссия выделяет 22 млн евро пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

Европейская комиссия выделяет 22 млн евро, чтобы помочь населению регионов Украины, которые страдают от последствий военного конфликта.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает собственный корреспондент УНИАН. „Это финансирование состоит из двух частей: 5 млн евро гуманитарной помощи и 17 млн евро помощи на развитие”, - уточняет ЕК.

В этой связи президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС с „большой тревогой следит за продолжающимся конфликтом в Украине и, в частности, его влиянием на гражданское население”.

„Недавнее прекращение огня должно быть поддержано и использовано в качестве возможности облегчить положение тех, кто в этом нуждается, а именно, женщин и детей. Именно поэтому Европейская комиссия мобилизует 22 млн евро для предоставления помощи населению, которое в этом нуждается, и для содействия социально-экономическому развитию страны”, - сказал он.

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