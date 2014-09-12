Переселенцам из Донбасса хотят выплачивать по 884 грн в месяц для аренды жилья

Вице-премьер-министр Владимир Гройсман предлагает правительству компенсировать аренду жилья переселенцам из зоны антитеррористической операции на востоке страны, выплачивая им по 884 грн в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу на встрече с иностранными инвесторами и представителями стран ЕС.

"Мы планируем предложить правительству компенсировать аренду жилья ... По нашим подсчетам, мы видим, что на одного человека сумма составляет 884 гривни. Этого может быть достаточно для съема жилья в Украине", - сказал Гройсман.

Вице-премьер добавил, что рассматриваются также варианты строительства целых городов и населенных пунктов для переселенцев с востока, однако он считает, что это не лучший вариант.

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"На наш взгляд, создание отдельных поселений может повысить депрессивность и усложнить социальную адаптацию этих людей, потому что нам нужна социальная инфраструктура, людям нужна работа, а возможность нанять жилье при компенсации дает возможность найти работу где человек хочет, где человеку комфортно", - считает Гройсман.