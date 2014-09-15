Пенсии россиян могут отдать на поддержку попавших под санкции банков и нефтегазовых компаний

"Заморозка" пенсионных накоплений россиян в 2015 году сэкономит для бюджета 309 миллиардов рублей, часть из них будет направлена в антикризисный резерв, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

Правительство РФ в начале августа приняло решение продлить в 2015 году мораторий на передачу в НПФ пенсионных накоплений россиян. Таким образом, средства страховых взносов в полном объеме будут направлены на страховую часть будущих пенсий граждан. Эта мера, по оценке Минтруда, сэкономила бы для бюджета 280 миллиардов рублей. В бюджете 2014 года за счет "заморозки" пенсионных накоплений образовалась экономия в 243 миллиарда рублей на трансферте Пенсионному фонду России.

"В следующем году в результате введения моратория на накопительную составляющую пенсии у нас будут сэкономлены 309 миллиардов рублей, они будут учтены в бюджете", — сказал Силуанов. Он добавил, что из этой суммы будет выделен так называемый антикризисный резерв, который будет направляться на поддержку ключевых компаний финансового и нефтегазового сектора при необходимости.

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"Мы намерены в рамках того резерва, который у нас был в этом году (243 миллиарда рублей — ред.), остаток его плюс неисполненные в текущем году бюджетные ассигнования направить в так называемый антикризисный резерв текущего года, который, мы планируем, для этого надо внести поправки в бюджетное законодательство, может перейти на следующий год", — сообщил Силуанов.

Он пояснил, что речь идет о сумме не менее 100 миллиардов рублей. "И эти 100 миллиардов рублей дополнят резерв следующего года, за счет которого мы можем помогать нашим компаниям. Это может быть сделано как в этом году, так и в следующем. Но планируем создать серьезный резерв в следующем году", — сказал министр.