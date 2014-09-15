Ставку единого соцвзноса хотят снизить до 15%, но не для всех

Правительство предлагает снизить ставку единого социального взноса до 15% на сумму зарплаты, превышающую две минимальные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак на заседании правительства.

"Система будет выглядеть таким образом: 41% будет платиться с двух минимальных заработных плат, то есть тот, кто будет получать до двух минимальных заработных плат, работодатель того заплатит 41%... Значительная часть, которые сегодня оформлены с минимальными зарплатами, получают дополнительные средства в конвертах. Мы предлагаем выйти из тени, и тогда с превышения вы заплатите 15%", - сказал он.

"Это будет один из наиболее либеральных режимов в Европе", - добавил Шлапак.

По словам министра, одновременно планируется ужесточить правила оформления трудовых отношений.

Читайте такжеЯценюк отказался подавать проект бюджета-2015 без принятия реформ

Справка УНИАН. На сегодняшний день ставка ЕСВ в Украине колеблется, однако по общему правилу составляет порядка 37% от фонда оплаты труда.

Читайте такжеПроект госбюджета-2015 предусматривает рост экономики на 2% при инфляции 13%