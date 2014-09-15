Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг обещают 1,6 млн семей

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2014-2015 годов могут получить 1,6 млн семей, в то время как в прошлом сезоне их получили 1,3 млн семей.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства социальной политики, розданном на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

"В отопительный период 2013-2014 годов субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили около 1,3 млн семей. После повышения цен и тарифов на природный газ и тепловую энергию ожидается, что их численность в отопительный период 2014-2015 годов составит около 1,6 млн семей", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что данные субсидии назначаются на полгода на основе среднемесячного общего дохода лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Для назначения субсидий гражданин должен подать в орган труда и социальной защиты населения заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, а также справки о доходах зарегистрированных в жилом помещении лиц.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и предоставления населению компенсаций в условиях роста тарифов на коммунальные услуги. Размер компенсаций будет определяться как разница между счетом на коммунальную услугу до повышения тарифа и после повышения. В то же время, при неполной оплате коммунальных услуг граждане будут терять право на субсидии.

Повышение тарифов на ЖКУ было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима экс-президента Украины Виктора Януковича новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня.