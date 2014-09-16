Безработица в Украине остается на уровне 1,6%

Уровень безработицы в Украине в августе остался таким же, как в июле, и составил 1,6% к общему количеству трудоспособного населения, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в августе составило 426,1 тыс. человек, из них пособие по безработице получают 333,3 тыс. человек. Объем пособия в августе в среднем составил 1 185 грн, что на 16 грн меньше июльского показателя.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в июле снизился по сравнению с июнем до 1,6%, при этом в абсолютном выражении количество безработных сократилось на 4 тыс. человек – до 433,5 тыс.

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По методологии Международной организации труда, уровень безработицы в Украине в 1-м квартале текущего года составил 8,8% от общего количества экономически активного населения, в то время как по итогам первого квартала 2013 года этот показатель составлял 8,1%. В первом полугодии 2013 года уровень безработицы по методологии МОТ составил 7,5%.