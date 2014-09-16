В Украине могут создать единый Фонд соцстраха с 2015 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде объединить фонды социального страхования в единую структуру, а также ужесточить правила оформления трудовых отношений.

Соответствующий законопроект №5080 опубликован на сайте парламента.

"Принятие указанного законопроекта обусловлено необходимостью реализации мероприятий по экономному и рациональному использованию государственных средств, недопущения потерь бюджета и создания условий для снижения нагрузки на фонд оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, согласно документу, правительство предлагает с 1 января 2015 года объединить Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и создать единую структуру – Фонд социального страхования Украины, содержание которого будет осуществляться за счет средств, поступивших от единого взноса, а не за счет госбюджета. Кабмин считает, что это повысит эффективность управления в сфере занятости и соцстрахования, сократит и оптимизирует затраты на управление и упростит обслуживание застрахованных лиц и работодателей.

Также законопроект предусматривает введение понижающего коэффициента 0,4 к ставке единого соцвзноса (ЕСВ), если база его начисления превышает двукратный размер минимальной заработной платы. Если база начисления ниже, тогда единый соцвзнос рассчитывается как произведение двукратного размера минимальной заработной платы на действующую ставку единого взноса.

Кабмин также инициирует пересмотр законодательства об оплате труда, административного и уголовного законодательства, чтобы появились механизмы способствовать легализации заработной платы и занятости.

В частности, правительство предлагает в обязательном порядке заключать трудовой договор с работником при его устройстве на работу.

«Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора в письменной форме и сообщения Государственной фискальной службе о приеме работника на работу», - говорится в пояснительной записке.

При этом в случае выявления оформления трудовых отношений без заключения трудового договора, а также работы на условиях неполного рабочего времени при фактическом выполнении работы за полный рабочий день, работнику выплачивается зарплата не ниже средней за установленный период работы.

Также правительство в законопроекте предусмотрело финансовые санкции для работодателей в виде штрафа в размере от 1 до 30 минимальных заработных плат (от 1218 грн до 36,5 тыс. грн) за допуск работника без трудового договора. Кроме того, предусмотрены штрафы за увольнение работника по личным мотивам.

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить в 1,3-2 раза размеры штрафов за нарушение порядка начисления ЕСВ, нарушения при представлении отчетности по ЕСВ, подачу недостоверных сведений, неуплату или несвоевременную уплату единого взноса.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство предложило Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство.

Ранее министр финансов Александр Шлапак заявил, что Кабмин инициирует снижение ставки единого социального взноса до 15% на сумму зарплаты, превышающую две минимальные.