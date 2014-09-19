Порошенко подписал закон о соцзащите награжденных орденом Героев Небесной Сотни

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом регулируются вопросы выплаты пенсий, предоставления льгот и социальных гарантий награжденным этим орденом.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты лиц, которые награждены орденом Героев Небесной Сотни", внесенный президентом.

Законом определено со дня, следующего за днем опубликования закона, отнести к категории лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, и распространить на них все льготы, которые предусмотрены для этой категории лиц.

Также лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, и членам их семей устанавливать пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Читайте такжеВо время интернет-опроса 67% респондентов поддержали идею переименования улицы ИнститутскойВ соответствии с законом, награжденным орденом предоставляются такие льготы: освобождение предусмотренных этой статьей лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, от квартирной платы, независимо от формы собственности жилищного фонда, от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газ, электроэнергия, горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, которые не имеют центрального отопления, - предоставление топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и другие виды коммунальных услуг), от оплаты сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, от платы за пользование домашним телефоном и вневедомственной охранной сигнализацией жилья, независимо от вида жилищного фонда.

Указанные льготы сохраняются за женой (мужем), родителями умерших лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни.

Также законом предусмотрено бесплатное захоронение с военными почестями умершего (погибшего) лица, награжденного орденом Героев Небесной Сотни.

Читайте такжеСамого молодого бойца из зоны АТО наградили орденом "За мужество" В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализация закона будет нуждаться в расходах государственного бюджета на предоставление соответствующим лицам льгот и гарантий (выплата ежегодной денежной помощи, льготный проезд, пенсионные выплаты, обеспечение топливом, лекарствами, санаторно-курортным лечением, скидка за жилищно-коммунальные услуги), по предварительным подсчетам Министерства финансов, около 25 тыс. грн на одного человека год.