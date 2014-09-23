Кабмин расширил перечень общественно полезных работ в условиях военного положения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом проинформировала министр социальной политики Людмила Денисова.

По словам министра, действующий Порядок был утвержден в 2011 году. Однако сегодня документ нуждается в усовершенствовании с учетом современных общественно-политических вызовов и необходимости ликвидации возможных последствий вооруженной агрессии.

Как отметила Денисова, отныне в Порядке определен термин „трудовая повинность”, который означает, что граждане будут привлекаться к принудительному выполнению работ оборонного характера, а также к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера в период мобилизации и военного времени без обязательного согласия.

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Министр отметила, что также уточнены категории лиц, которые могут привлекаться для выполнения таких работ, путем охвата тех граждан, которые обеспечивают себя работой самостоятельно.

Кроме того, в перечень общественно полезных работ, выполняемых в условиях военного времени, добавлены виды, которые направлены на обеспечение обороноспособности государства (в частности, ремонтно-восстановительные работы, которые проводятся на государственных границах, аэродромах, фортификационных сооружениях). Также охвачены другие работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникшие в период действия военного положения (разбор завалов, дорог и т.д., а также выполнение работ, связанных с обеспечением потребностей Вооруженных сил и других военных формирований).

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В пресс-службе Минсоцполитики напомнили, что к общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на выполнение работ в условиях военного положения (кроме трудоспособных лиц, привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированы за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер), а именно:

- безработные и другие незанятые лица;

- работники функционирующих в условиях военного положения предприятий, не привлеченные к выполнению мобилизационных заданий (заказов) и не зачисленные в состав внештатных (невоенизированных) формирований гражданской защиты, - в порядке перевода таких работников в количестве, которое не приведет к полной остановке производства;

- лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

- студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

- лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно.

С каждой из указанных категорий лиц заключается срочный трудовой договор.