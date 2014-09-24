Почти 4 тыс. украинских семей уже обратилось за компенсацией по оплате комуслуг

За компенсацией по оплате коммунальных услуг обратилось почти 4 тыс. семей, однако это количество значительно увеличится с началом отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

"Уже обратилось к нам около 4 тыс. семей и 2,3 тыс. семей получит такую компенсацию. Мы понимаем, что количество обращение, когда начнется отопительный сезон, значительно увеличится", - отметила Денисова.

По ее словам, в этом сезоне такую компенсацию может получить около 3,5 млн семей. Кроме того, порядка 1,6 млн семей может получить жилищные субсидии. Таким образом, по словам министра, правительство готово предоставить 5 млн семей государственную помощь после повышения цен и тарифов на газ и тепло.

"Правительством предусмотрено на выплаты по компенсациям и по жилищно-коммунальным субсидиям около 9 млрд грн. И мы будем эти выплаты финансировать", - сказала Денисова.

Также министр напомнила, что с 1 октября меняется порядок назначения жилищных субсидий. В частности, вводятся новые термины: социальная норма жилья и социальные нормативы пользования ЖКУ, на которые государство будет предоставлять льготы, субсидии и компенсации.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и предоставления населению компенсаций в условиях роста тарифов на коммунальные услуги. Размер компенсаций будет определяться как разница между счетом на коммунальную услугу до повышения тарифа и после повышения. В то же время, при неполной оплате коммунальных услуг граждане будут терять право на субсидии.

Повышение тарифов на ЖКУ было одним из требований Международного валютного фонда для возобновления кредитования Украины по программе stand-by. Поэтому после свержения режима экс-президента Украины Виктора Януковича, новое правительство во главе с Арсением Яценюком приняло решение о повышении тарифов на жилкомуслуги для населения до экономически обоснованного уровня.