ООН призвала международное сообщество оказать помощь в восстановлении Донбасса

Специальный докладчик ООН по вопросам прав человека внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни призывает международное сообщество приобщиться к восстановлению жизнедеятельности Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я призываю международное сообщество приобщиться к возобновлению жизнедеятельности в этих регионах (Донбасса – УНИАН), оказать немедленную и долгосрочную поддержку проектам капитальной реконструкции, восстановления водо- и электроснабжения и других услуг», - заявил он.

Читайте такжеОценочная миссия по восстановлению Донбасса приедет в Украину до конца сентября Кроме того, Беяни обратился к правительству Украины с призывом «немедленно принять закон о временных внутренне перемещенных лицах».

«Запланированное принятие 14 октября не должно дальше откладываться и во время переходного периода необходимо принять нормативные меры», - добавил докладчик ООН.

«Волонтеры прилагают героические усилия по всей стране, однако их возможности и ресурсы исчерпываются, что требует вмешательства правительства, и мы считаем, что государственная помощь должна начать быстро поступать для внутренне перемещенных лиц, потому что они зависят от постоянного доступа к своим пенсиям и соцвыплатам», - заметил он.