На территориях, захваченных «ЛНР», задолженность по пенсиям достигла 2,7 млрд гривень

На территории, контролируемой так называемой «ЛНР», сложилась критическая ситуация с выплатами пенсий. Доставить средства туда невозможно, филиалы «Укрпочты» захвачены боевиками и не работают, все средства, раньше направленные на социальные выплаты, похищены, сообщает глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, по словам Москаля, «банковская система парализована, банкоматы не работают. Задолженность по пенсиям на территории ЛНР составляет 2,7 миллиарда гривень. Так называемое местное правительство никаких зарплат и пенсий не выплачивает, поэтому пенсионеры, а также те, кто имеет право на оформление пенсии, через гуманитарные коридоры в массовом порядке переезжают на контролируемую украинским правительством территорию для переоформления пенсий. Самая большая нагрузка идет на пенсионные фонды Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, куда ежедневно обращается от одной до двух тысяч людей».

Читайте такжеМоскаль пообещал Луганщине свет и газ и четкую границу с "ЛНР" (видео)

Областной пенсионный фонд на контролируемой Украиной территории пока не создан, прежнего его руководителя нашли в Харькове, он в одном лице представлял весь Пенсфонд Луганской области.

Москаль обратился к председателю Пенсионного фонда Украины с просьбой срочно создать управление Пенсионного фонда в Луганской области с дислокацией в Северодонецке, укомплектовать его работниками, а также создать отдельный подраздел, который занимался бы приемом и обслуживанием граждан Украины, которые прибывают из зоны, контролируемой «ЛНР».