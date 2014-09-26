Долги по зарплате в Украине выросли на 24%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе выросла на 24% - до 1,42 млрд грн, при этом показатель средней зарплаты штатного работника в стране в августе вырос на 6% - до 3 370 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Традиционно наибольший объем задолженности по зарплатам – в промышленности - 738 млн грн. В региональном разрезе максимальные объемы задолженности по зарплате зафиксированы в Донецкой области - 310,5 млн грн, Луганской области – 243 млн грн, Харьковской области – 129 млн грн и Киевской области – 126 млн грн.

Читайте такжеНа территориях, захваченных «ЛНР», задолженность по пенсиям достигла 2,7 млрд гривеньПредставляя показатели средней зарплаты, Госстат отмечает, что наибольший показатель зарплаты зафиксирован в сфере авиатранспорта – 13,3 тыс. грн, наименьшие – в сфере почтовой и курьерской службы – 1,8 тыс. грн и предоставления социальной помощи – 2,3 тыс. грн. Зарплаты выше среднего зафиксированы также в финансовой сфере – в среднем 6,8 тыс. грн, в научной сфере – 5,032 тыс. грн, в сфере промышленности – 3,8 тыс. грн, социального страхования – 3,7 тыс. грн. Зарплаты работников бюджетной сферы, включая врачей и учителей, оказались традиционно ниже среднего – 2,3 тыс. грн и 2,5 тыс. грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд утвердил средний показатель заработной платы в июле в сумме 3,2 тыс. грн. При этом задолженность по заработной плате в июле составила 1,08 млрд грн.