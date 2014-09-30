62 млн гривень использовано на Виннитчине для проведения летней оздоровительной кампании

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в государстве, руководство Винницкой областной государственной администрации приложило максимум усилий, чтобы обеспечить должный уровень проведения оздоровительной кампании в 2014 году.

За летний период в Винницкой области оздоровлено 93 330 детей, что составляет 54,2% от общего количества детей школьного возраста, из них 88 445 детей льготных категорий: дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из многодетных и малообеспеченных семей, талантливые и одаренные дети и т.д.

Председатель областной государственной администрации Анатолий Олийнык отметил: «Несмотря на необходимость пристального внимания органов власти к предоставлению оздоровительных, социальных, образовательных и других услуг детям-переселенцам с Востока Украины, АР Крым и г. Севастополя, из областного бюджета были выделены дополнительные средства в сумме почти 100 тыс. грн для оздоровления детей из Донецкой и Луганской областей».

Виннитчина заняла 5 место среди всех областей Украины по результатам обеспечения отдыхом детей льготных категорий.