Правительство выделило почти 9 миллиардов на льготы и компенсации украинцам

Кабинет министров Украины выделил 8,8 млрд грн на оплату льгот и компенсаций гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

"Я просил бы украинцев обратиться в отделы социального обеспечения для получения льгот и компенсаций и для оформления субсидий. Общий объем в бюджете, который мы выделили, - 8,8 млрд грн. 3,8 млрд уже использовали, 5 млрд есть до конца текущего года", - сказал премьер.

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