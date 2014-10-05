Более 225 тысяч пенсионеров Донетчины из-за боевиков не смогли получить 3 млрд гривень пенсий

Более 225 тыс. пенсионеров в Донецкой области не смогли получить 3 млрд грн пенсионных выплат из-за действий пророссийских террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, эти средства остаются на счетах Пенсионного фонда Украины.

Читайте такжеНа территориях, захваченных «ЛНР», задолженность по пенсиям достигла 2,7 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики, выплата пенсий за октябрь финансируется 33 районам и городам Донецкой и Луганской областей.

В частности, в Донецкой области выплата пенсий за октябрь финансируется 20 районам и городам.