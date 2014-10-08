Украина возобновляет финансирование освобожденного от боевиков города Счастье

Государственное казначейство Украины начало переводить деньги в ранее финансово заблокированные учреждения Луганщины.

Это стало возможным благодаря вчерашнему постановлению Верховной Рады о переподчинении населенных пунктов, сообщает официальный сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Согласно опубликованной информации, сегодня после встречи Геннадия Москаля с министром финансов Александром Шлапаком и председателем Госказначейства Татьяне Слюз было разблокировано госказначейство Жовтневого района Луганска, которое обслуживало город Счастье. После этого Счастье получило 1,52 млн гривень.

Как сообщается, эти деньги предусмотрены в частности для финансирования детсадов, интерната для сирот (программы на зарплату, медикаменты, питание, коммунальные платежи, оздоровление детей и т.д.). Кроме того, средства получили ряд других образовательных учреждений. Деньги уже перечислены на счета.

Дальнейшее финансирование будет зависеть не от ОГА, а от заявок в Госказначейство от учреждений, финансируемых из Госбюджета. Руководители органов местного самоуправления должны подавать заявки на выплаты, предусмотренные из Госбюджета, в Новоайдарское и Попаснянское управления Госказначейства, говорится на сайте главы Луганской ОГА.

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Напомним, что, согласно постановлению Верховной Рады Украины, к управление Госказначейства в Новоайдарском районе прикреплены: Крымский сельсовет Славяносербского района (в частности села Крымское, Причепиловка, Сокольники); Трехизбенский сельсовет Славяносербского района (в частности Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое), а также села Лобачево Жовтневського сельсовета и Лопаскино, что входит в Славяносербский поселковый совет.

К управлению Госказначейства в Попаснянском районе прикреплены: Чернуховский поселковый совет Перевальского района (в частности Чернухино, Круглик, Миус), Горный горсовет (в частности город Горный); Золотовский горсовет (в частности город Золотой), Нижневенский поселковый совет (в частности пгт Нижнее), Тошковский поссовет Первомайского района (в частности пгт Тошковка), Новотошковский поселковый совет Кировского горсовета (в частности пгт Новотошковское).