Кабмин намерен отказаться от регулирования цен на социальные продукты

Это может не коснуться только молока, пшеничного и ржаного хлеба. Эксперты сомневаются в целесообразности либерализации цен во время кризиса, поскольку в такой ситуации в поддержке больше всего нуждаются именно малообеспеченные слои населения. Производители и розничные сети не могут пока определиться, кому из них это пойдет на пользу.

В распоряжении А' оказался пакет дерегуляционных реформ, подготовленных министерством экономического развития и торговли. Реализация документа позволит повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business. В частности, правительство предлагает отменить государственное регулирование стоимости социально-значимых продуктов питания, а также снять ограничения на оптовые и розничные цены на них.

Читайте такжеУкраина обнародовала список российских товаров, которые могут попасть под санкцииТаким образом, государство намерено отказаться от влияния на ценообразование для ряда продуктов питания, чем занималось с 2000 года. Ограничения могут быть сняты на оптовую стоимость муки, хлеба, макаронных изделий, круп, сахара, говядины, свинины и мяса птицы, колбасных изделий, молока и молочных продуктов, сливочного и подсолнечного масла, яиц, сахара, картофеля, соли. Сейчас такая надбавки ограничена 15%, то есть, продавая указанную продукцию оптом, производитель не может увеличивать цену свыше этого показателя.

Цена мяса, реализованного из госрезерва, также может стать рыночной. Сейчас торговая наценка не превышает 10% от конкурсной цены. Правительство также намерено отказаться от максимальных уровней рентабельности для производителей пшеничной муки всех сортов, хлеба весом более 500 граммов без добавления сахара, жира, других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков. Кроме того, в МЭРТ предлагают больше не мониторить цены на муку высшего сорта, макаронные изделия, гречневую крупу и рис. Регулировать цены Кабмин собирается только на цельное молоко, пшеничный и ржаной хлеб. Авторы инициативы уверены, что метод регулирования цен не оправдал себя ‒ действующая система не сдерживает роста цен и даже является фактором ускорения такого роста.