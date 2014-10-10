Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 200 гривень

Средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 1670 грн, что на 200 грн больше, чем в начале текущего года, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

«По оперативным данным, средний размер пенсий в этом году вырос с 1470 грн по состоянию на 1 января до 1670 грн по состоянию на 1 октября», - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, Пенсионный фонд за 9 месяцев 2014 года назначил пенсии 412 тыс. граждан, в том числе 11,3 тыс. лиц, уволенных с военной службы. По данным ведомства, Пенсионный фонд провел перерасчеты выплат 417 тыс. пенсионеров, которые работают.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, октябрьские пенсии в Украине профинансированы в объеме 7,7 млрд грн, что составляет 30% от месячной потребности. Выплаты пенсий традиционно осуществляются с 4-го по 25-е число.