Дефицит пенсионного фонда уменьшили на 1 млрд гривень

Как отмечается в постановлении правительства №516, уменьшен также показатель бюджетного финансирования как источника дохода бюджета Пенсионного фонда – до 64,6 с 65,7 млрд грн.

В то же время, согласно постановлению правительства, увеличена статья собственных доходов ПФУ – на 2 млрд грн до 169 млрд грн, и статья общих доходов – на 910 млн грн - до 233,91 млрд грн.

Показатель общих расходов уменьшен незначительно – до 248,9 млрд грн с 249 млрд грн.

Читайте такжеСредняя пенсия в Украине с начала года выросла на 200 гривень

Как сообщал УНИАН, средняя пенсия в Украине на сегодняшний день составляет 1670 грн, что на 200 грн больше, чем в начале текущего года. За 9 месяцев года ПФУ назначил пенсии 412 тыс. граждан, в том числе 11,3 тыс. лиц, уволенных с военной службы. По данным ведомства, Пенсионный фонд провел перерасчеты выплат 417 тыс. пенсионеров, которые работают.

По данным Минсоцполитики, октябрьские пенсии в Украине профинансированы на треть. Выплаты пенсий осуществляются с 4-го по 25-е число.

Ранее сообщалось, что на территориях, захваченных «ЛНР», задолженность по пенсиям достигла 2,7 млрд гривень.