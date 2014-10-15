В Минагропроде не слышали о желании Яценюка отменить регулирование цен на продукты
В Министерстве аграрной политики и продовольствия ничего не слышали о якобы существующем намерении Кабинета министров отказаться от регулирования цен на социально значимые продукты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам глава Минагропрода Игорь Швайка.
«Я не видел такой информации. Но Минагропрод имеет непосредственное отношение к формированию цен на социально значимые продукты. Это должно было бы проходить через наш департамент продовольствия», - сказал министр.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники в правительстве появилась информация о том, что Кабмин намерен отменить государственное регулирование стоимости социально значимых продуктов питания. Глава Минагропрода считает, что такие публикации связаны в первую очередь с предвыборной кампанией.
Читайте такжеПродукты перестанут дорожать, если гривня укрепится на 12-13 за доллар – эксперты
При этом Швайка отметил, что подобные инициативы, возможно, разрабатываются в других органах исполнительной власти.
«Возможно, какие-то инициативы в каких-то органах исполнительной власти зреют, но на сегодняшний день министерство их не рассматривает», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в перечень объектов государственного ценового регулирования на 2014-2015 годы входят мягкая пшеница, кукуруза, свекловичный сахар-песок, сухое молоко, рожь, ячмень, пшеничная и ржаная мука, гречка и сливочное масло.
Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин намерен отказаться от регулирования цен на социальные продукты.