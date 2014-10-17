Здравоохранение может быть недофинансировано почти на 40% - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец сегодня на коллегии Минздрава.

По его словам, проектом государственного бюджета Украины на 2015 год предусматривается выполнение плана действий по бюджетной децентрализации.

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«В здравоохранении указанный проект предусматривает перераспределение функций между государственным и местными бюджетами, в том числе расширение расходных полномочий местных органов власти в части передачи на финансирование из местных бюджетов специальных медико-санитарных частей Минздрава Украины и лабораторных центров Госсанэпидслужбы, а также внедрение новой модели финансового обеспечения местных бюджетов и межбюджетных отношений. Местным бюджетам на функционирование учреждений здравоохранения предусмотрено финансирование в объеме 44,4 млрд грн, что лишь на 2,9% больше нынешних расходов и почти на 40% меньше потребности, которая на 2015 год составляет 73,7 млрд грн», - отметил Лазоришинец.

В то же время, он подчеркнул, что этих средств критически мало для отрасли, которая уже много лет живет в условиях постоянного недофинансирования.

«Осознавая тяжелое состояние экономики, я все же на уровне руководства государства буду добиваться увеличения финансирования на 2015 год. Однако свои права мы можем открыто отстаивать в случае, если со своей стороны преодолеем безответственность и непрофессионализм некоторых управленцев в нашей отрасли. Речь идет и о некачественном освоении уже выделенных средств, и о недостаточном контроле за остатками, и о неэффективном использовании дорогостоящего оборудования, которое простаивает. Это уже исключительно наша с вами ответственность», - отметил Лазоришинец.

Ранее в Минздраве заявляли, что фармкомпании продолжают препятствовать госзакупкам.