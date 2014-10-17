АП: около половины украинцев работают нелегально

Об этом заявил на пресс-конференции руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Украины Юрий Рубан.

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«Если сказать вам по правде, из 27 млн лиц трудоспособного возраста у нас вообще в легальном секторе экономики где-то 17 млн, максимум», - сказал Рубан.

Вместе с тем, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова проинформировала, что по статистике ее ведомства в Украине легально работает 13 млн граждан.

Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, в Украине порядка 70-80% предпринимателей выплачивают зарплату своим сотрудникам в конвертах.