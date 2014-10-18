В Луганском университете им. Шевченко начали давать зарплаты и стипендии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВУЗа со ссылкой на ректора Виталия Курило. "Начали выплачивать зарплату, а студентам - стипендию. Это укрепит дух преподавателей и студентов", - отметил ректор.

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Государственная казначейская служба в Луганской области перечислила ВУЗу средства на выплаты.

Как сообщал УНИАН, в начале октября ВУЗ заявил о договоренностях с Министерством образования и науки и Министерством финансов о возобновлении финансирования в полном объеме.