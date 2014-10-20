Госказначейство: ВУЗы на оккупированных территориях не получают никаких выплат

Государственная казначейская служба Украины опровергла информацию о финансировании учебных учреждений на территориях, подконтрольных самопровозглашенным «ЛНР» и ДНР», сообщает пресс-служба ведомства.

«Государственная казначейская служба Украины сообщает, что никаких выплат учебным учреждениям, которые находятся на территории «ДНР» и «ЛНР», в том числе Луганской Государственной академии культуры и Луганскому Национальному аграрному университету, не осуществляет», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль 20 октября обратился к министру агропромышленного комплекса Игорю Швайке и министру культуры Евгению Нищуку с просьбой срочно создать группы в министерствах для переоформления юридических адресов и перевода Луганского национального аграрного университета, а также Луганской государственной академии культуры и искусств, которые финансируются из Государственного бюджета Украины, хотя находятся в оккупированном Луганске, на контролируемую украинским правительством территорию.

Москаль также обратился к председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз с просьбой немедленно приостановить государственное финансирование вузов до их перерегистрации и переезда на контролируемую Украиной территорию.