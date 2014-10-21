Лукашенко вернул в Беларусь понятие советских времен - "тунеядство"

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен вернуть в стране понятие "тунеядство". Об этом он заявил 20 октября на совещании по вопросам занятости и миграции, передает БЕЛТА.

В отношении граждан, которые не работают и в прежние времена назывались тунеядцами, МВД инициировало ввести в Кодекс об административных правонарушениях норму, которая позволит привлекать их к ответственности, в том числе и к принудительному трудоустройству.

Читайте такжеЛукашенко рассказал о туалетной бумаге в российской колбасе, попутно похвалив своюАлександр Лукашенко поддержал это предложение. "Хотите вернуть понятие "тунеядство" - возвращайте. Это будет понятнее для народа, - сказал он. - Не надо ничего доброго, что было в советские времена сделано, отбрасывать, в том числе и терминологию".

"Любыми способами, которые мы знаем и умеем делать, надо заставить этих людей работать, - подчеркнул Президент. - До 1 января принять меры, чтобы все работали, заставить всех работать!"

Президент отметил, что поддерживает все озвученные в этом плане предложения правительства.

Читайте такжеЛукашенко: В Украине нет фашистов, а в войне виновны Путин и Янукович"Принимайте до 1 января все решения, доводите до общества, а с 1 января они должны на практике реализовываться", - сказал Александр Лукашенко, возложив на Администрацию Президента контроль за исполнением поручения. При этом глава государства добавил, что на эти мероприятия не должны расходоваться бюджетные средства.