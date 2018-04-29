Предвыборный популизм: от национализации заводов до отмены налогов

В ближайшее воскресенье, 26 октября, граждане Украины изберут новый состав Верховной Рады. За депутатские мандаты борются представители 29 партий и блоков. Их предвыборные программы во многом схожи – все выступают за европейский выбор, верховенство права и приверженность демократическим ценностям. Популизма и откровенно несбыточных идей кандидатам тоже не занимать: одни обещают отменить налоги, другие – лицензировать бизнес исключительно в режиме он-лайн.

«Качественных изменений нет. Все обращают внимание на коррупцию, люстрацию, при этом в экономическом плане все размыто. Про ЖКХ, к примеру, вообще никто ничего не говорит», - делает вывод после анализа всех партийных программ исполнительный директор компании «Case Украина» Дмитрий Боярчук.

Впрочем, есть в программах и целиком здравые посылы, реализация которых могла бы стать частью стратегии экономического развития Украины. Однако и они не до конца проработаны. «Партии обещают упрощение налоговой системы, борьбу с монополиями, восстановление Донбасса. Но все это, увы, без конкретных шагов и зачастую непонятно за чей счет», - обратила внимание на еще одну проблему в предвыборных обещаниях политических сил эксперт Киевской школы экономики Илона Сологуб.

УНИАН изучил экономические предложения партий и блоков - участников предвыборной гонки, чьи шансы попасть в парламент весьма велики.

Социологические опросы показывают, что избиратели, определившиеся с выбором, готовы отдать голоса за Блок Петра Порошенко, Радикальную партию Олега Ляшко, партию «Народный фронт» Арсения Яценюка, Объединение «Самопомощь» Андрея Садового, «Батькивщину» Юлии Тимошенко, «Сильную Украину» Сергея Тигипко и Оппозиционный блок. Именно эти политические силы, как уверяют социологи, преодолеют установленный законом 5% барьер. И вот с чем они идут в Верховную Раду.

Блок Петра Порошенко – лидер избирательной гонки свою предвыборную программу выстроил традиционно: исповедует президентский принцип «жить по-новому». Целостного экономического блока в программе нет, но есть набор идей, ранее уже озвученных в период президентской кампании. В частности, БПП выступает за формирование реальной конкурентной модели построения экономики, ключевую регуляторную роль в которой играл бы Антимонопольный комитет. Системообразующей отраслью считает сельское хозяйство, продукция которого должна активно продвигаться на мировые рынки. Опеку государства получат все, кто пожелает открыть свое дело.

Радикальная партия Олега Ляшко выступает за проведение «глубоких экономических реформ», но не указывает, о каких именно преобразованиях идет речь. Ключевые экономические посылы - контроль расходов чиновников, обязательная доплата за «копеечную приватизацию», без уточнения механизма определения такой доплаты, возвращение в госсобственность незаконно купленных активов, раздача предпринимателям кредитов на 10 лет под 5% годовых и списание 75% внешнего долга, который сформировали «чиновники - казнокрады».

Политическая партия «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка основой своей экономической программы называет положения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Именно в них, подчеркивают в «Народном фронте», заложены принципы экономического роста Украины. Первостепенными преобразованиями определены – налоговая и административная реформы, децентрализация и демонополизация экономики. Энергетика – главная движущая сила развития Украины. Акцент сделан на увеличении собственной добычи углеводородов и диверсификации источников поставок ресурсов. Отдельный пункт предвыборной программы «Народного фронта» - восстановление Донбасса с помощью стран-доноров и превращение его в ключевую составляющую экономического возрождения Украины.

Политическая партия «Объединение Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового намерена отстаивать идеи экономической децентрализации и формирования современного украинского села как «архитипичной ценности и идентичности». При этом рабочие места, по мнению «Самопомощи», должны создаваться таким образом, чтобы «люди оставались в своих общинах и развивали их». Детальной проработки заявленных целей в программе нет.

Всеукраинское объединение «Батькивщина» под руководством Юлии Тимошенко называет локомотивом экономики формирование среднего класса и усиление социальной ответственности крупного бизнеса. Набор шагов для достижения желаемого в программе не прописан, но в ней есть ссылка на необходимость сокращения количества налогов до 6, снижения налоговых ставок с одновременным снижением ставки единого соцвзноса до 15%. Кроме того, «Батькивщина» предлагает ввести институт бизнес-омбудсмена, прекратить проверки малого и среднего бизнеса и урегулировать рынок земли посредством запрета на ее продажу и концентрацию сверхбольших наделов в «одних руках».

Партия «Сильная Украина» Сергея Тигипко выступает за «осмысленную и эффективную промышленную политику, основанную на экономическом патриотизме». Залог возрождения экономики, по мнению Тигипко, - размещение госзаказов на предприятиях машиностроения, металлургии и сельхозпереработки, закрытие на полгода внутреннего рынка для импорта и одновременное проведение результативных переговоров о размещении украинского экспорта на рынках США, ЕС и других стран. Малому и среднему бизнесу обещают пятилетний мораторий на проверки и запуск целевой программы кредитования под госгарантии общим объемом не менее 1% ВВП. Курс гривни планируют «обуздать» регуляторными мерами Нацбанка, инфляцию – правительственными реформами. Пенсии и прожиточный минимум предлагают пересматривать не реже 4 раз в год.

"Оппозиционный блок", позиционирующий себя единственной оппозиционной силой в новом парламенте, идет на выборы с традиционными лозунгами о стабильности, возрождении и «уверенности в завтрашнем дне». В программных документах блока говорится о прогнозированной валютной политике, индексации пенсий и зарплат в соответствии с показателем инфляции, который, к слову, не должен превышать 5%, энергетической независимости и энергоэффективности, а также государственной программе поддержки национального товаропроизводителя. Отдельный пункт – остановка «бездумного увольнения бюджетников и государственных служащих».

Как отмечают социологи, близки к прохождению 5%-ого барьера еще две партии - «Гражданская позиция» Алексея Гриценко и Коммунистическая партия.

В «Гражданской позиции» главным экономическим ориентиром видят обнародование всех реестров собственности, упразднение монополий и установление к 2020 году полной энергетической независимости страны.

Коммунисты выступают за отмену всех реформ, включая пенсионную и курсовую, за установление государственного регулирования цен и возрождение общей социальной справедливости, предполагающей бесплатную медицину и коммунальные тарифы не выше 10% доходов среднестатистической украинской семьи.

Олеся Сафронов (УНИАН)