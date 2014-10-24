Фонды, инвестирующие в Россию, за неделю вывели $139 млн

Фонды, инвестирующие в российский рынок, за неделю, завершившуюся 22 октября, показали отток средств в объеме $139 млн, пишет "Сбербанк КИБ" со ссылкой на данные Emerging Fund Portfolio Research.

Неделей ранее отток составил $62 млн. Инвесторы выводят средства из российских активов третью неделю подряд, сообщает Прайм.

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Динамика страновых фондов остается прежней, за исключением фондов, ориентированных на Россию – из них было выведено примерно столько же средств (0,11%), сколько было инвестировано неделей ранее (0,11%).

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Таким образом, за год российские фонды потеряли 4,4% средств под управлением ($2,7 млрд), из них с начала года – $1,3 млрд.