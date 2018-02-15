Кабмин полностью изменит систему корпоратизации госкомпаний в Украине

Премьер отметил, что правительство также готовится к проведению масштабной приватизации.

Кабинет министров Украины в феврале-марте полностью изменит систему корпоратизации государственных компаний, предусматривающую открытые конкурсы по назначению их руководителей, оплату на уровне частного сектора и назначение независимых наблюдательных советов.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе обсуждения отчета о работе правительства за 2017 год с экспертами-экономистами.

"Я думаю, что до конца месяца, максимум - в марте мы полностью изменим систему поддержки корпоратизации в стране", - сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что правительство готовится к проведению масштабной приватизации.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.