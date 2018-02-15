МВФ: Украине пора начинать продавать государственные предприятия

Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных, отметил руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден.

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией в ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией, - сказал Роден и добавил. - Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК". Об этом передает ZN.UA.

Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной. "Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение ", - отметил Парубий.

Читайте такжеГройсман встретился с главой миссии МВФ в УкраинеРанее заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин заявлял о планах ФГИ по приватизации энергетических активов во второй половине 2018. По его мнению, продажа пакетов акций облэнерго целесообразна лишь после введения RAB-регулирования.

"С точки зрения приватизации важно, чтобы этот механизм заработал. Чтобы инвестор понимал, как он может свои инвестиции возвращать – те, которые он будет вкладывать в компанию, — сказал зампредседателя ФГИ. — В идеале, чтобы оно (RAB-регулирование) заработало до того, как объекты будут приватизированы".

По его мнению, введение RAB позволит привлечь дполнительные инвестиции и поступления в госбюджет.

"В нашем понимании, с точки зрения стоимости этих активов – их стоимость должна возрасти, причем достаточно серьезно, если будет введено RAB-регулирование в этих компаниях", — отметил Никитин.

Напомним, согласно утвержденному плану приватизации в 2018 году ФГИ планирует выставить на продажу "Хмельницкоблэнерго" (70%), "Николаевоблэнерго" (70%), "Харьковоблэнерго" (65%), "Запорожьеоблэнерго" (60%), "Тернопольоблэнерго" (50,9%), "Черкассыоблэнерго" (46%), "Сумыоблэнерго" (25%), "Донбасэнерго" (25%), "Одессаоблэнерго" (25%).