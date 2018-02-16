На продажу выставили оздоровительный комплекс Нацбанка в Карпатах

19:55, 16 февраля 2018
Фондовый рынок
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Оздоровительный комплекс Нацбанка в Карпатах выставили на продажу / фото УНИАН

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Согласно сообщению, конечный срок принятия заявок на участие в аукционе 12 марта.

Сообщается, что кроме уплаченных средств, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в 2018 году планирует продолжить отчуждение своих непрофильных активов и сокращать количество своей недвижимости.

Вырученные средства направляются в государственный бюджет Украины в полном объеме, а принять участие в аукционах могут все желающие после того, как Фонд госимущества публично объявит о приватизации.

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Теги: #Фонд госимущества#санаторий Нацбанка