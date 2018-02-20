Гройсман об инвестициях в Украину: должно быть так же легко, как покупка в интернет-магазине

Премьер пообещал сделать «точку подключения» к инвестированию максимально быстрой.

Процедура инвестиций в Украину должна быть такой же легкой, как покупка в интернет-магазине.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международной встрече выского уровня по вопросам реформ в Украине.

«Если нам нужны инвестиции - это должно быть легко. Это должно быть так же легко, как мы сегодня покупаем что-то в интернет-магазине», - сказал он.

При этом глава правительства сообщил о планах по упрощению процедуры инвестирования.

«Точку подключения к инвестированию мы сделаем максимально быстрой», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Государственной службы статистики Украины, рост прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-сентябрь 2017 года составил 2,216 млрд долл., в том числе приток инвестиций составил 1,218 млрд долл., выбытие - 305,9 млн долл., позитивная переоценка - 1,304 млрд долл.

В 2016 году, по оценкам Госстата, иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 млн долл., или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.

Главный экономический советник премьер-министра Украины, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош прогнозировал снижение поступления иностранных инвестиций по итогам 2017 года до 1,2% ВВП с 3,5% ВВП в 2016 году.