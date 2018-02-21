Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,2 миллиарда гривень

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,177 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 322 и 1064 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16,37%, 16,39% и 15,79% годовых соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. Министерство финансов в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе привлекло в госбюджет 8,528 млрд грн.

По состоянию на 19 февраля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 745,926 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находились облигации на 356,229 млрд грн, или 48% общего объема.