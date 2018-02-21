Верховный суд отказал ФГИ в наложении ареста на имущество «Укртелекома»

ФГИУ в своем заявлении указал, что "ЕСУ" как акционер "Укртелекома" может совершить действия, направленные на обесценение пакета акций "Укртелекома".

Верховный суд Украины рассмотрел заявление Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о принятии мер к обеспечению иска о расторжении договора купли-продажи акций оператора фиксированной связи «Укртелеком» (основным акционером является компания «ЕСУ») и отказал в наложение ареста на имущество оператора.

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Об этом говорится в решении Высшего суда Украины от 15 февраля 2018 года.

«Заявление Фонда государственного имущества Украины об обеспечении иска не обосновано доказательствами и базируется только на собственных рассуждениях и предположениях истца. Доводы относительно нестабильного финансового состояния "ЕСУ" и открытых производств по делам, которые рассматриваются хозяйственными судами, … также не являются достаточным обоснованием наличия фактических обстоятельств, с которыми бы связывалось применение такой меры к обеспечению иска, как наложение ареста на имущество именно "Укртелекома", - говорится в решении.

В своем заявлении ФГИУ указал, что "ЕСУ" как акционер может совершить действия, направленные на обесценение пакета акций "Укртелекома", который подлежит возврату в государственную собственность путем продажи имущества общества.

«Учитывая нестабильное финансовое состояние "ЕСУ" и вероятную возможность отчуждения имущества "Укртелекома", Фонд государственного имущества Украины считает, что такая мера по обеспечению иска, как наложение ареста на имущество "Укртелекома", является адекватной мерой, не приведет к ухудшению состояния имущества, снижению стоимости имущества или прекращению хозяйственной деятельности "ЕСУ", а также будет способна обеспечить фактическое выполнение судебного решения», - отмечается в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства оператор «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора. В мае 2017 году ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».

Кроме этого, кипрский суд постановил заморозить активы Рината Ахметова на 820 млн долл. по делу о продаже "Укртелекома". Сообщалось, что активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее Epic Telecom Invest), которая продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долл., но бизнесмен якобы внес только 100 млн долл. и прекратил платежи.