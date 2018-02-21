Кабмин нашел советника для приватизации "Центрэнерго"

Инвестсоветник в течение четырех месяцев должен будет подготовить финансовую модель "Центрэнерго", провести аудит компании и найти инвесторов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Кабинет министров Украины утвердил советника для приватизации ПАО "Центрэнерго". Так, польский филиал компании Ernst & Young будет помогать готовить предприятие к продаже с пакетом акций 78,2%", - написал он.

По словам Трубарова, инвестиционный советник в течение четырех месяцев должен будет подготовить финансовую модель "Центрэнерго", провести аудит компании, привести ее документацию в соответствие к международным стандартам и найти потенциальных покупателей акций энергокомпании.

"После того, как Ernst & Young завершит работу, фонд сформирует условия продажи, которые должен утвердить КМУ. После этого мы объявим о продаже и начнем прием заявок от инвесторов. Последний шаг – аукцион", - добавил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2017 года сообщалось, что госпакет акций "Центрэнерго" планируется выставить на продажу в июне 2018 года.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива.