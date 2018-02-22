Глава Amazon разбогател на $1 миллиард за день

Акции компании в ходе торгов среды впервые преодолели отметку в 1,5 тысячи долларов.

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Читайте такжеОбвал на биржах: богатейшие люди мира за день потеряли еще почти $100 миллиардов

После удорожания акций Amazon состояние Безоса достигло 124 миллиардов долларов, при этом глава компании по-прежнему занимает первую строчку в списке миллиардеров агентства Блумберг, передает Прайм.

Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чье состояние насчитывает 91,6 миллиарда долларов, третье - инвестор Уоррен Баффет (86,2 миллиарда долларов). По версии журнала Forbes Безос разбогател до 122,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.

В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google).

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.