Столичные власти готовят переход «Киевэнерго» в коммунальную собственность

Киевсовет подготовил проект решения о принятии в коммунальную собственность города 100% акций компании. Вопрос планируется рассмотреть на сессии как безотлагательный.

Киевский городской совет подготовил проект решения о принятии в коммунальную собственность города 100% акций частного акционерного общества «Киевэнерго».

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Соответствующая информация размещена на официальной странице Киевсовета.

Вопрос планируется внести в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания как безотлагательный.

В документе говорится о «бесплатном принятии» акций.

Проект решения подготовлен постоянной комиссией Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

В документах к проекту напоминается, что срок действия соглашения с «Киевэнерго» заканчивается 27 апреля 2018 года. После этого теплоэнергетические активы города, которые будут возвращены согласно договору, перейдут в управление и хозяйственное ведение КП «Киевтеплоэнерго». То есть с 27 апреля КП должно начать деятельность по производству тепловой энергии, электрической энергии, предоставлению услуг по горячему водоснабжению, централизованному отоплению, утилизации бытового мусора. Для осуществления вышеуказанной деятельности коммунальному предприятию необходимо получить 6 лицензий и 200 разрешений, утвердить 6 тарифов. На все это нужно не менее полугода.

«Учитывая это, существует острая и насущная необходимость оптимизировать пути перехода теплоэнергетического блока под контроль города ... Для обеспечения бесперебойности функционирования теплоэнергетики города и одновременно возвращения фактического и действенного контроля за городскими активами, приемлемым может быть продолжение работы такого предприятия («Киевэнерго» - УНИАН) при условии изменения его владельца. Это также позволит избежать указанных выше регуляторных проблемных вопросов путем сохранения предприятия, которое уже осуществляет хозяйственную деятельность по производству, поставке и транспортировке тепловой энергии и/или производству электрической энергии, имеет соответствующие лицензии и утвержденные тарифы, в связи с тем, что в соответствии с действующим законодательством смена акционеров, устава (переименование) не требует их переоформления», - поясняется в документах к проекту решения.

Таким образом, проектом решения предлагается начать процедуры, связанные с безвозмездной передачей акций ПАО «Киевэнерго» в коммунальную собственность.

Согласно документу, Киевсовет планирует поручить Киевской городской госадминистрации обратиться с соответствующим предложением о передаче акций городу.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» обеспечивает потребителей электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. «Киевэнерго» имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.