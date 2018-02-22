Стоимость "Сумыхимпрома" и других госпредприятий определит их продажа - Гройсман

По словам премьера, основной целью грядущей приватизации госпредприятий является привлечение в них инвестиций и повышение эффективности их работы.

Конечную стоимость предприятия "Сумыхимпром" и других государственных компаний определит их реальная продажа.

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Об этом сказал журналистам премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Сумы.

"Сколько стоит предприятие - определит реальная продажа, когда за него заплатят. Это, может, 9,9 миллиона долларов (в такую сумму Фонд госимущества оценил госпредприятие "Сумыхимпром" - УНИАН), а, может, 100 миллионов. Товар стоит столько, сколько за него платит покупатель. Но самое главное - чтобы это было конкурентно", - сказал он.

По словам премьера, основной целью грядущей приватизации госпредприятий является привлечение в них инвестиций и повышение эффективности их работы.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных предприятий, среди которых: 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,99% акций "Сумыхимпрома", 68% акций "Запорожского алюминиевого комбината", а также пяти облэнерго.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 миллиарда гривень, однако фактические поступления составили 3,4 миллиарда гривень.