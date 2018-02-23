Белый дом не исключает нового падения бирж, но уверяет, что «не нужно беспокоиться»

В США заявили, что некоторая коррекция на рынке и волатильность еще возможна, но не будет говорить о новом кризисе.

Февральская волатильность на американских биржах была ожидаемой и не должна вызывать беспокойства, но коррекция еще не закончена и возможно новое падение индексов.

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Об этом заявил глава совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассетт на брифинге в Белом доме.

"Это было ожидаемо. Это не то, о чем нужно беспокоиться", - сказал он и заверил, что экономика США достаточно сильна, сообщает Прайм.

По словам Хассетта, некоторая коррекция на рынке и волатильность еще возможна, но не будет говорить о новом кризисе.

"Это результат оптимизма рынка насчет экономических реформ президента", - резюмировал он.

Основные фондовые индексы США продемонстрировали 5 февраля рекордное дневное падение, днем позже показали рекордный рост, а 7 февраля вновь рухнули. Администрация США заявляла, что речь идет лишь о коррекции рынка. Но происходящее заставило ряд экономистов задуматься, не является ли эта волатильность свидетельством нового кризиса.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 февраля, и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали до самых низких уровней с ноября прошлого года. Вслед за ними обрушились и индексы крупнейших предприятий Западной Европы.

В понедельник, 5 февраля индекс Dow Jones упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов. Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%. Тогда такое резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 самых богатых людей мира за один день потеряли 114 миллиардов долларов своих активов.