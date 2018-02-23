Кайли Дженнер одним твитом лишила популярную соцсеть $1,3 миллиарда

Дженнер написала, что давно не использовала Snapchat.

Модель Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, с помощью одного сообщения в Twitter лишила популярную социальную сеть Snapchat 1,3 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Дженнер написала, что давно не использовала Snapchat, сообщает Bloomberg. После этого цена акций Snap Inc упала более чем на 7%.

Читайте такжеКайли Дженнер опубликовала первое селфи после рождения дочери (фото)"Есть кто-нибудь, кто больше не открывает Snapchat? Или это только я? Это так грустно", - написала Дженнер.

Эксперт объясняет, что не только действия модели поспособствовали обвалу акций соцсети. Ранее уже говорили про проблемы Snapchat. Тем не менее, эксперт признала, что Дженнер имеет огромную популярность в социальных сетях и её заявления "Я вне Snapchat" испугало инвесторов и спонсоров.

Как сообщал УНИАН, Кайли Дженнер побила рекорд в Instagram, выставив фото своей новорожденной дочки, которое набрало более 15 миллионов лайков.