Из-за санкций российские компании исчезли из долговой аналитики крупнейшего финансового агентства Bloomberg

Об этом менеджер инвестиционного банка сообщил «Ведомостям».

Это подтвердил сотрудник Bloomberg через систему поддержки клиентов: «В июле и сентябре 2014 г. американский Офис по контролю за иностранными активами запретил торговлю, финансирование и операции с новыми долгами и акциями определенных российских компаний. Данные Bloomberg согласуются с этими санкциями».

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Он уточнил, что новые акции, выпущенные организациями, попавшими под санкции, или их дочерними компаниями, не будут отражены в терминале. «То же касается и долговых инструментов — как нынешних, так и новых выпусков», — добавил сотрудник Bloomberg.

Компании, попавшие под санкции, также получили такое уведомление. В частности, эту информацию подтвердил исполнительный вице-президент Газпромбанка Игнат Диркс.

«23 сентября, после выпуска облигаций 10-й серии, Bloomberg уведомил нас, что не предоставляет своим пользователям информацию (условия, котировки и т. д.) по новым (выпущенным после 16 июля 2014 г.) облигационным выпускам банков и компаний, в отношении которых введены санкции», - сообщил он.

Из компаний, попавших под такие ограничения, после введения санкций выходили на долговый рынок Внешэкономбанк (в начале сентября разместил биржевые облигации на 1 млрд руб.), Газпромбанк (10 млрд руб., сентябрь), Россельхозбанк (в начале октября разместил два выпуска десятилетних биржевых облигаций по 5 млрд руб. каждый) и «Транснефть» (15 млрд руб., октябрь), свидетельствуют данные Cbonds.ru.

Через терминал Bloomberg участники рынка получают информацию о настоящих и исторических ценах практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках. Также Bloomberg используют для заключения сделок как между участниками рынка, так и с Центробанком, например для сделок репо с ЦБ. Терминалы широко используются банками, брокерами и инвестфондами. Подписчиков у Bloomberg более 320 000.

Ранее УНИАН сообщал, что

В России сотрудникам попавших под санкции госкомпаний рекомендуют не покидать страну.