Украинский фондовый рынок воспринял равнодушно предварительные итоги выборов

Предварительные итоги парламентских выборов инвесторы на украинском фондовом рынке пока восприняли равнодушно, говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслава Орлюка, текстом которого располагает агентство.

"Выборы прошли спокойно и без эксцессов, миссия Европарламента, США и Россия признали их результаты закономерными и справедливыми, а потому мы вправе ожидать достаточно позитивной реакции биржевой площадки на это событие", - отметил он.

По его информации, индекс украинских акций UX завершил первую поствыборную торговую сессию 27 октября уверенным ростом на 0,98%, достигнув отметки 1126,66 пунктов, однако торговая активность игроков была незначительной.

Орлюк также отметил, что вчера "американский фондовый рынок взял паузу после ралли минувшей недели". В этой связи он напомнил, что прошедшая торговая неделя оказалась лучшей на американских площадках с января 2013 года.

По итогам торгов вчера, 27 октября, основные биржевые индикаторы завершили торги разнонаправленным изменением вблизи нулевых отметок – индекс широко рынка S&P 500 потерял 0,13%, а Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq показали незначительную прибавку в весе на 0,07% и 0,05% соответственно.