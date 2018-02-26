"Сумыоблэнерго" попробуют снова продать, снизив цену почти в 4 раза

Начальная стоимость блокирующего пакета акций компании составляет 106,275 миллиона гривень.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 30 марта этого года повторно выставит на продажу на фондовой бирже ПФТС государственный пакет акций (25%) региональной энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" со снижением начальной цены почти в 3,6 раза, сообщается в газете "Ведомости приватизации".

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Согласно сообщению, начальная стоимость блокпакета акций компании составляет 106,275 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Фонду госимущества не удалось продать 25% акций "Сумыоблэнерго" из-за отсутствия заявки от потенциального покупателя.

По информации биржи, стартовая стоимость госпакета акций "Сумыоблэнерго" составляла 370,2 миллиона гривень.

Владельцами более 10% акций компании являются кипрские компании Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).