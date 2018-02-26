"Сумыоблэнерго" попробуют снова продать, снизив цену почти в 4 раза
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 30 марта этого года повторно выставит на продажу на фондовой бирже ПФТС государственный пакет акций (25%) региональной энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" со снижением начальной цены почти в 3,6 раза, сообщается в газете "Ведомости приватизации".
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Согласно сообщению, начальная стоимость блокпакета акций компании составляет 106,275 миллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Фонду госимущества не удалось продать 25% акций "Сумыоблэнерго" из-за отсутствия заявки от потенциального покупателя.
По информации биржи, стартовая стоимость госпакета акций "Сумыоблэнерго" составляла 370,2 миллиона гривень.
Владельцами более 10% акций компании являются кипрские компании Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).