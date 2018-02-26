"Сумыоблэнерго" попробуют снова продать, снизив цену почти в 4 раза

15:31, 26 февраля 2018
Фондовый рынок
472 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеФонд госимущества в декабре выставит на продажу блокпакеты трех облэнерго и еще 13 предприятий

Согласно сообщению, начальная стоимость блокпакета акций компании составляет 106,275 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Фонду госимущества не удалось продать 25% акций "Сумыоблэнерго" из-за отсутствия заявки от потенциального покупателя.

По информации биржи, стартовая стоимость госпакета акций "Сумыоблэнерго" составляла 370,2 миллиона гривень.

Владельцами более 10% акций компании являются кипрские компании Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #приватизация облэнерго#приватизация-2018