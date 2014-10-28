Минфин перенес ОВГЗ-аукцион на 29 октября и планирует разместить облигации в евро

Министерство финансов Украины перенесло аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, проведение которого планировалось сегодня, 28 октября, на 29 октября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, в ходе аукциона инвесторам будут предложены гривневые облигации сроком обращения 2 года, а также валютные облигации с досрочным погашением в евро сроком обращения 1,5 года.

Читайте такжеВ Минфине разглядели "свет в конце туннеля" для украинской экономики

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре провел десять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 9,629 млрд грн. До конца месяца министерство планировало провести еще один аукцион 28 октября.

По оперативным данным Госказначейства на 27 октября, с начала года в госбюджет поступило 220,978 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 76,460 млрд грн, на обслуживание госдолга – 35,760 млрд грн.

По состоянию на 27 октября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 393,359 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 275,942 млрд грн, в собственности банков – 83,922 млрд грн, нерезидентов – 19,160 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд грн.