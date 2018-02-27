Минфин одолжил на внутреннем рынке почти миллиард гривень

По состоянию на 27 февраля, объем ОВГЗ в обращении составил 745,1 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 990,029 миллиона гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 273 и 1687 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16,4%, 16,5% и 15,79% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций на данном аукционе не проводилось.

Справка УНИАН. Министерство финансов в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе 2018 года привлекло в госбюджет 8,528 миллиарда гривень.

По состоянию на 27 февраля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 745,085 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 354,320 миллиарда гривень, или 48% от общего объема.