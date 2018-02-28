Депутаты хотят упростить покупку ценных бумаг украинских эмитентов для иностранных инвесторов

08:53, 28 февраля 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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За принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» (6141) в первом чтении проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко отметил, что действующее законодательство обязывает иностранных инвесторов открывать прямые счета в украинских депозитарных учреждениях для покупки ценных бумаг украинских эмитентов, что сдерживает иностранные инвестиции.

«Сегодня процедура открытия такого счета требует подачи многочисленных документов, является затратной и длительной для иностранного инвестора. Законопроект предлагает ввести институт финансового иностранного посредника - держателя ценных бумаг иностранного инвестора», - пояснил депутат.

Ранее в Национальном депозитарии Украины прогнозировали, что принятие Верховной Радой законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» в ближайшее время позволит увеличить долю иностранного капитала в экономике страны от практически нулевого уровня до показателя 30%.

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Теги: #иностранные инвестиции#инвестиции в Украину#ценные бумаги