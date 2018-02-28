Amazon купил стартап c офисом в Украине более чем за $1 миллиард

Кампания купила разработчика "умных" дверных звонков Ring.

Компания Amazon заключила сделку о покупке стартапа Ring — разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек 160 млн долларов инвестиций при оценке близкой к 1 млрд долларов.

Об этом пишет Ain.ua.

Общая сумма привлеченных инвестиций превысила 209 млн долларов, согласно Crunchbase. Точная сумма сделки не называется, однако по данным медиа, сумма сделки составляет более 1 млрд долларов.

О сделке уже сообщили ряд СМИ, в том числе – GeekWire, Reuters и TechCrunch со ссылкой на собственные источники.

JUST IN: Amazon has agreed to acquire https://t.co/C3cz9IFjqe for more than $1 billion - source $AMZNpic.twitter.com/7o3jAlRvVk — Reuters Tech News (@ReutersTech) 27 лютого 2018 р.

Как предполагает издание VentureBeat, сделка может помочь Amazon в борьбе за рынок доставки "к порогу" и нишу умных устройств, возможно — будет проводиться интеграция с умной колонкой Alexa.

Общий объем привлеченных компанией инвестиций по данным Сrunchbase — $209. Компания дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала $700 000 за 10%, но не нашла инвестора, сообщает TechCrunch.

В 2016 году продажи компании Ring составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность.

Один из самых известных продуктов компании — умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними. Работает это так:

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring.

Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.